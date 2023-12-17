المفوضية: إعلان نتائج الانتخابات بعد انتهاء الاقتراع العام غداً

أكدت مفوضية الانتخابات، ان اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستكون بعد انتهاء عملية الاقتراع العام المقرر غداً الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي"العد والفرز اليدوي للاقتراع الخاص سيكون مع عمليات العد والفرز مع الاقتراع العام واعلان النتائج الأولية للانتخابات".

وأضافت "ستقوم المفوضية باجراء عمليات العد والفرز اليدوي امام انظار وكلاء الاحزاب والاعلاميين المحليين والدوليين".

وبيتا الغلاي ان "الكاميرات موجودة على كل طاولة للتصويت وفي كل محطة بمركز انتخابي".