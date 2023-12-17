عضو في الدفاع النيابية يستبعد فرض حظر للتجوال غداً ويتوقع مشاركة كبيرة بالإقتراع العام

استبعد عضو في لجنة الأمن والدفاع، فرض حظر للتجوال في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غداً الإثنين.

وقال علي البنداوي في تصريح صحفي "نستبعد ان يتم فرض اي حظر للتجوال او تقييد لحركة المواطنين غداً لان أغلب المراكز الانتخابية قريبة من مناطق سكناهم فلا يمكن حدوث أي اختناق مروري او زحامات سير".

وتوقع البنداوي "مشاركة كبيرة في اقتراع الغد".

ولفت الى ان "الاقتراع الخاص أمس كان اشبه بالعرس الانتخابي فهذه تعتبر أول نسبة عالية تسجل في المشاركة في الانتخابات على عكس باقي السنوات التي مضت".

وأوضح البنداوي ان "يوم الاقتراع الخاص مضى من دون تسجيل اي حوادث بجهود القوات الامنية التي اوكلت اليها مهمتين الأولى في المشاركة في الانتخابات والأخرى في حفظ الأمن".