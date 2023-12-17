المندلاوي يتوجه إلى دولة الكويت لتقديم التعازي بوفاة أميرها

توجه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، عصر اليوم الاحد، الى دولة الكويت الشقيقة لتقديم التعازي بوفاة امير الكويت نواف الأحمد الجابر الصُباح.

وذكر بيان لمكتبه ان :"رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي يتوجه الى دولة الكويت الشقيقة لتقديم التعازي بوفاة امير الكويت نواف الأحمد الجابر الصُباح".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد حكومي وبرلماني، لتقديم التعزية في وفاة المغفور له أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.