مستشار الأمن القومي يزور السفارة الكويتية ويعزي بوفاة أمير دولة الكويت

أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، زيارة إلى السفارة الكويتية في بغداد، لتقديم التعازي بوفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان " ان الأعرجي قدم التعازي والمواساة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق، كما قرأ سورة الفاتحة، ترحماً على روح الفقيد الراحل، مبتهلا إلى الله سبحانه بأن يلهم الكويت أميراً وحكومة وشعبا الصبر والسلوان".

و دوّن الأعرجي" في سجل الزيارات، متمنيا بأن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".