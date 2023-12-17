الصادقون: ما حدث بالتصويت الخاص تأكيد لاستمرار فشل المفوضية

أكد رئيس كتلة الصادقون عدنان فيحان، اليوم الاحد، ان ما حدث بالتصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات تأكيد لاستمرار فشل مفوضية الانتخابات.

وقال فيحان في تغريدة ان "الحكمة تقول: لا تتوقع النجاح، إذا أعدت التجربة الفاشلة بنفس الأدوات والخطوات. اه وأسى، بحجم الوطن من مفوضية، فشلت في إدارة انتخابات 2021، وكادت أن تدخل العراق في نفق مظلم وكان المفترض محاسبتها وإبعادها، حتى لا تتكرر المأساة، ولكن ضيق الأفق للبعض والمجاملة السياسية، والتغاضي عن الفشل الأول، أعطاها الفرصة أن تكرر الفشل مرة أخرى".

وأضاف، "ما حدث يوم أمس بالتصويت الخاص تأكيد لاستمرارها بالفشل وعليها تدارك الأمر قبل ان تدخلنا في نفق مظلم ثاني يهدد استقرار البلد".