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البرلمان يصدر بياناً بشأن المشاكل الفنية للتصويت الخاص


أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد 17 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بياناً بشأن المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات.

الرئاسة ذكرت في البيان "تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي، إن حرصنا على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص".

وأضافت انه "يجب على المفوضية إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الانتخابات قد إشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج".

وبحسب البيان، أعربت رئاسة المجلس، عن "قلقها الشديد". وأهابت بالمفوضية ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للانتخابات.

وبعد 11 ساعة من التصويت الخاص، والذي بدء من الساعة السابعة صباحاً، أغلقت في الساعة السادسة من مساء أمس السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي شهدت إقبالاً جيداً من قبل منتسبي القوات الأمنية والنازحين.

وبدأت فرق المفوضية بعد الإغلاق بلحظات عمليات الفرز والتدقيق واحتساب الأصوات، بينما يرتقب أن تنطلق غداً الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر عملية "الاقتراع العام" لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لـ"15" محافظة عدا محافظات إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب عراقي، ويتوقع أن يجري إعلان أكثر من 90% من النتائج عقب 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع العام.

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