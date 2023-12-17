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النزاهة تخاطب مكافحة غسيل الأموال بشأن زوجة العيداني


أظهرت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية، مخاطبة موجهة لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، طالبت فيها بالمعلومات المتوفرة عن امتلاك هديل عبد السالم، زوجة محافظ البصرة اسعد العيداني، عقارات وحسابات مصرفية في الامارات وتركيا ولبنان.

وبحسب الوثيقة، فأن مطالبة النزاهة بهذه المعلومات، جاءت لأغراض تدقيقية تتعلق بكشف الذمم المالية ولتسجيل المعلومات المتعلقة بجريمة الكسب غير المشروع تجاه أصحاب المناصب العليا من ذوي المخاطر المالية.

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