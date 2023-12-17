التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي

اعلنت وزارة التربية، عن موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت بدء الامتحانات الشفهية قبل اسبوع من عملية بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي، أذ تكون الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية اعتباراً من يوم الخميس الموافق الـ25 من شهر كانون الثاني المقبل وتنتهي يوم الاربعاء الـ31 من نفس الشهر، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21 / 1 / 2024، وتنتهي يوم الاربعاء 2024/1/31 من ذات الشهر أيضاً، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات

ونوهت الوزارة الى ان العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الخميس الموافق (2024/2/1) لمدة اسبوعين على ان يستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 2024/2/15، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط.