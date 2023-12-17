إعتماد نتائج العد والفرز اليدوي للاقتراع الخاص!

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء العد والفرز اليدوي بعد نقل صناديق الإقتراع الى مركز التدقيق المركزي في العاصمة بغداد وذلك لأن الأجهزة لم ترسل النتائج لبعض محطات التصويت لاسباب فنية ذكرتها الشركة الكورية المصنعة للجهاز.

وصرحت المفوضية في بيان فجر اليوم الاحد، ان ذلك الاجراء جاء استنادا الى الفقرة د من المادة 10/أولا من قانون رقم 4 لسنة 2023، والتي تنص انه في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل صناديق الاقتراع الى مركز التدقيق المركزي وتعتمد نتائج العد والفرزاليدوي.