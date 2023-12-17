تحالف نبني يدعوا المفوضية بمعالجة أي خلل حصل اليوم!

طالب تحالف نبني، اليوم السبت، مفوضية الانتخابات بمعالجة أي خلل حصل اليوم بأجهزة التصويت الخاص للحفاظ على اصوات الناخبين.وقالت المتحدث الرسمي باسم التحالف حنان الفتلاوي في بيان، "بإسم تحالف نبني نتوجه بالشكر لاجهزتنا الامنية البطلة كافة على هذه الممارسة الديمقراطية وبنسب مشاركة عالية".وأضافت الفتلاوي، ندعو مواطنينا للمشاركة الفاعلة في يوم التصويت العام لانتخاب حكومات محلية تكون بمستوى الطموح، مطالبة المفوضية العليا بـمعالجة اي خلل حصل اليوم باجهزة التصويت الخاص للحفاظ على اصوات الناخبين.وأكدت على المراقبة الفاعلة من قبل وكلاء الكيانات ومنظمات المجتمع المدني لضمان شفافية العملية الانتخابية.



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