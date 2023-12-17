مخاوف حقيقية من تلاعب بالانتخابات!

صرّح النائب ياسر اسكندر وتوت، عن وجود مخاوف حقيقية من جريمة تلاعب بالانتخابات، محذراً من المساس بسير العملية الديمقراطية.

وذكر وتوت في تغريدة على منصة اكس متسائلاً، لماذا تعطلت الاجهزة الانتخابية، ‏لماذا نقلت الصناديق بدون عد وفرز يدوي كما اشار القانون.

وتابع، هناك مخاوف حقيقية من جريمة تلاعب بالانتخابات ومؤامرة على العملية الديمقراطية برمتها، محذراً من "المساس بسير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

يشار الى أن التصويت الخاص بدأ، السبت، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.