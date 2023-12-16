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نسب المشاركة بالاقتراع الخاص في محافظات العراق


نشرت  نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات المحلية.

وبحسب بيانات مكاتب مفوضية الانتخابات في محافظات العراق، فإن نسب المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 63 في العاصمة بغداد و 78% في ديالى و74% في واسط و77.48% في الديوانية و72% في ذي قار و71.02 في البصرة.

أما في النجف فقد بلغت نسبة المشاركة 68%، مقابل 69% في محافظة كربلاء، في حين بلغت نسبة المشاركة 82% في المثنى، في حين بلغت النسبة 69.7 في بابل، وفي نينوى بلغت 75%، وفي صلاح الدين 76%، وفي ميسان 67%، وفي كركوك 70%، وفي السليمانية 91%، وبلغت نسبة الانبار 63.59.

وقبل قليل، بدأت فرق المفوضية العليا للانتخابات في جميع المحافظات، بعملية التدقيق واحتساب أصوات المقترعين للتصويت الخاص بالانتخابات المحلية.

واغلقت المراكز الانتخابية ابوبها، اليوم السبت، بعد انتهاء الوقت المقرر للاقتراع الخاص في تمام الساعة السادسة مساءً.

يشار الى ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحاً، وانتهى بحلول الساعة السادسة مساءً.

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