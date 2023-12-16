مديرية مكاتب المفوضية تعلن نسب المشاركة بالانتخابات في عدد من المحافظات

مدير مكتب مفوضية ديالى: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78%
مدير مكتب مفوضية واسط: نسبة المشاركة في المحافظة بلغت 74%
مدير مكتب انتخابات الديوانية: نسبة المشاركة بلغت 77%
مدير مكتب مفوضية البصرة: نسبة التصويت بلغت 71.02%
مكتب مفوضية النجف: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 75%
مكتب مفوضية كربلاء: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 66%
مدير مكتب مفوضية ذي قار: نسبة التصويت بلغت 72%
مكتب مفوضية بابل: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69.7%
مدير مفوضية انتخابات صلاح الدين: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 76%
مدير مفوضية انتخابات ميسان: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 67%
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