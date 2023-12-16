المرشحين الأعلى نسبة اصوات في الإقتراع الخاص في بغداد

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صرح مصدر مطلع، اليوم السبت، عن الحائزين على أعلى نسبة من الأصوات في الاقتراع الخاص ضمن الانتخابات المحلية، في العاصمة بغداد.وذكر المصدر إن المرشحين علي لطيف محمد القريشي، وعلا حسين حاتم التميمي، حازا على أعلى نسبة من الأصوات في الاقتراع الخاص بمحافظة بغداد!.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى الآن.وفي بغداد، بلغت نسبة المشاركة 63%، نصيب الكرخ منها 36% مقابل 27% في جانب الرصافة.ويذكر ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.