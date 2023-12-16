رئيس الجمهورية يعزي بوفاة أمير دولة الكويت

بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد برقية تعزية إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال رئيس الجمهورية في برقية التعزية:
سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح المحترم.
أمير دولة الكويت
ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وباسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.
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