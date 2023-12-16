اعتقال 4 أشخاص بينهم منتسب أثناء محاولتهم شراء أصوات ناخبين شرقي الفلوجة

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، السبت، باعتقال 4 أشخاص بينهم عنصر أمني كانوا يروِّجون لشراء أصوات ناخبين أثناء عمليات التصويت الخاص، شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر إن "قوة أمنية تمكنت من رصد 4 أشخاص بينهم عنصر أمني يقومون بشراء بطاقات الناخبين من منتسبي القوات الأمنية ويُرغمونهم على انتخاب شخصيات مقربة من الرئيس المخلوع في منطقة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة."

وأضاف أن "القوة تمكنت من اعتقالهم بعد مطاردتهم"، مبينًا أن "القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية على مراكز الاقتراع في تلك المنطقة، مسقط رأس عائلة الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي للحيلولة دون وقوع أي خرق انتخابي بعد أن تسرَّبت معلومات تفيد بنية أنصار حزب تقدم التدخل في سير عملية الاقتراع ودفع مالية ضخمة لشراء محطات انتخابية في القضاء".

وأكد أن "القوات الأمنية المشرفة على مراكز الاقتراع في قضاء الكرمة حذرت منتسبيها والمواطنين من مغبة التلاعب بنتائج الانتخابات."