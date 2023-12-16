المفوضية تحدد موعد اعلان نتائج الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

اكدت عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، السبت، اعلان نتائج التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بعد انتهاء عملية التصويت العام.

وقالت الغلاي في تصريح لـ / المعلومة /، إن "نتائج التصويت الخاص والعام ستعلن مجتمعة بعد 24 ساعة من التصويت العام بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة انه " هناك عدا وفرزا الكترونيا ومن ثم يدوي وبعدها اعلان النتائج" .

وأضافت ان "عملية التصويت الخاص تجري بكل سلاسة دون أي خروقات وهناك تنسيقا امنيا عاليا"، مبينة ان " أكثر من مليون ناخب من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدأوا منذ صباح اليوم وبتنسيق عال للأدلاء بأصواتهم".

يذكر ان عملية التصويت الخاص انطلقت صباح اليوم، السبت، قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل.