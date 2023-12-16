هيئة الحشد الشعبي: إقبال كبير على صناديق الاقتراع من قبل المنتسبين

أكدت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، أن هناك إقبالا كبيرا في الاقتراع الخاص من قبل منتسبي الهيئة، وسط تنسيق عال بين قوات الحشد والقوات الأمنية، مشددة على أنه لا يوجد أي ضغوط على المنتسبين بشأن التصويت.

وقال ممثل الهيئة في خلية الإعلام الأمني مؤيد الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "قيادات عمليات هيئة الحشد الشعبي باشرت بجميع تشكيلاتها والصنوف الامنية بالمهام الموكلة إليها كقوة احتياط مع القوات الأمنية".

وأضاف ان "عملية الاقتراع الخاص شهدت إقبالا كبيرا من قبل منتسبي الحشد الشعبي في الساعات الاولى ومنتصف النهار"، مؤكدا أن "العملية تجري بانسيابية كبيرة في سير عملية الاقتراع وهذا يعكس نجاح الإجراءات التي اتبعتها القوات الامنية وعمل المفوضية".

وأردف الساعدي بالقول، إن "قواتنا لم تسجل أي خرق أمنى حتى اللحظة في جميع قواطع المسؤولية"، مبينا أن "هناك تعاونا كبيرا بين القوات الامنية وكوادر المفوضية والمراقبين ووسائل الإعلام"

وشدد ممثل الهيئة في خلية الإعلام الأمني على أنه "لا توجد أي ضغوط على المنتسبين بشأن التصويت”، مشيراً الى أن "الإعلام شريك أساس في إنجاح مهام القوات الأمنية".