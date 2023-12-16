رجال دين وخطباء مساجد في الموصل يدعون الى انتخاب الاصلح لتمثيل نينوى

دعا رجال دين وائمة وخطباء المساجد في مدينة الموصل ، الاهالي الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية .

وقال الشيخ احمد النعيمي من مديرية اوقاف نينوى :" ان المشاركة في الانتخابات و اختيار الاصلح والمؤتمن والقوي ، واجب على الناخب من اجل الحفاظ على سيادة العراق من الشمال الى الجنوب".

ويدلي اكثر من مئة الف منتسب من الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والاجهزة الامنية الاخرى ، باصواتهم ضمن التصويت الخاص ، توزعوا على تسعة واربعين مركزاً انتخابيا في عموم محافظة نينوى"