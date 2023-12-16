قائد شرطة البصرة : عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية جدا

اكد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد :" ان عملية التصويت الخاص للقوات الامنية تجري بانسيابية عالية جدا ".
وقال قائد الشرطة ، خلال اشرافه ميدانيا على عملية التصويت الخاص للاجهزة الأمنية :" اان الخطة الأمنية المعدة لعملية التصويت الخاص تسير وفق ما مخطط لها في مركز وأقضية محافظة البصرة".
وبدأت اليوم السبت عملية الاقتراع الخاص للقوات الامنية لانتخابات مجالس المحافظات والتي شهدت اقبالا واسعا للمنتسبين للإدلاء بأصواتهم.
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