الاتصالات توقع مع الجنسية العامة عقد توسعة مشروع البطاقة الوطنية الموحدة

وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، التابعة لوزارة الاتصالات ، عقد توسعة مشروع البطاقة الوطنية الموحدة مع مديرية الجنسية العامة، والذي يشمل ربط ٢٥ مكتبا في السفارات العراقية في الخارج، من اجل تسهيل حصول المواطنين على البطاقة الوطنية في خارج العراق.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات :" ان العقد يتضمن ربط ٢٥ مكتبا من مكاتب اصدار بطاقات السكن في عموم المحافظات، وربط ١٩ مركز تسجيل لتبسيط الاجراءات لاصدار البطاقة الوطنية من اماكن متعددة، وربط هذه المواقع بالبنى التحتية وشبكة الكابل الضوئي التي تمتلكها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

واضاف البيان :" جرى ايضا ، التوقيع على عقد تحديث وتجديد شبكة اتصالات مشروع البطاقة الوطنية والذي يتم من خلاله نقل بيانات ٣٤١ دائرة احوال في جميع المحافظات بصورة مؤمنة تماما الى الموقع الرئيس في بغداد بهدف تحقيق سرعة انجاز المعاملات بما يخدم المصلحة العامة