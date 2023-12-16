السوداني يتابع الموقف الامني والانتخابي ويجدد توجيهاته بعدم ممارسة الضغوط والتأثير على المنتسبين

اجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة.

واطلع السوداني، خلال الزيارة، عبر دائرة تلفزيونية، على سير تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بتأمين انتخابات مجالس المحافظات، وموقف الاقتراع الخاص الذي انطلق صباح هذا اليوم.

كما تابع السوداني مع قادة العمليات في المحافظات، الموقف الامني والانتخابي في محافظاتهم، واكد على بذل اقصى الجهود من أجل توفير الأجواء الآمنة، بما يضمن نجاح الانتخابات، وتحقيق تطلعات المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة.

وجدد القائد العام للقوات المسلحة توجيهاته السابقة للقيادات الامنية والعسكرية بعدم ممارسة اي شكل من اشكال الضغط والتأثير على خيارات المنتسبين، وترك الخيار لهم في انتخاب من يرونه مناسباً، مشدداً على اتخاذ اعلى مراحل الاستعداد للتصدي لاي خروقات امنية تهدف الى ارباك العملية الانتخابية.