الصحة تعتزم إقامة "مدينة طب ثانية" في بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، ان الوزارة تعتزم إقامة "مدينة طب ثانية" في العاصمة بغداد، مبينا ان المشروع يتضمن إنشاء 4 مستشفيات كبيرة.

وقال الحسناوي في بيان "لدينا مشروع لإحياء أرض مستشفى الرشيد العسكري في بغداد"، مبينا ان "المشروع يتضمن انشاء 4 مستشفيات بسعة 1200 سرير".

وأضاف الحسناوي، أن "المستشفيات تشيد على مساحة 100 دونم بتخصص النسائية والاطفال والجراحة والباطنية والطوارئ"، لافتا الى ان " 100 دونم الثانية من مساحة مستشفى الرشيد ستحال للاستثمار لإنشاء مراكز تخصصية ".

وتابع الحسناوي، أن " 100 دونم أخرى ستبقى للتوسعات المستقبلية"، مشيرا الى ان "المشروع هو اقامة مدينة طب ثانية في بغداد".