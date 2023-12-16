الصحة تعتزم إقامة "مدينة طب ثانية" في بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، ان الوزارة تعتزم إقامة "مدينة طب ثانية" في العاصمة بغداد، مبينا ان المشروع يتضمن إنشاء 4 مستشفيات كبيرة.
وقال الحسناوي في بيان "لدينا مشروع لإحياء أرض مستشفى الرشيد العسكري في بغداد"، مبينا ان "المشروع يتضمن انشاء 4 مستشفيات بسعة 1200 سرير".
وأضاف الحسناوي، أن "المستشفيات تشيد على مساحة 100 دونم بتخصص النسائية والاطفال والجراحة والباطنية والطوارئ"، لافتا الى ان " 100 دونم الثانية من مساحة مستشفى الرشيد ستحال للاستثمار لإنشاء مراكز تخصصية ".
وتابع الحسناوي، أن " 100 دونم أخرى ستبقى للتوسعات المستقبلية"، مشيرا الى ان "المشروع هو اقامة مدينة طب ثانية في بغداد".
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