بدء الانتخابات المحلية بالتصويت الخاص

انطلقت عملية التصويت الخاص لإنتخابات مجالس المحافظات، صباح اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وصرحت مفوضية الانتخابات ان "يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدأ التصويت الخاص للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، حيث يبلغ عدد القوات الأمنية، 1002393 فرداً، كما ان عدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم تبلغ 565 مركزاً وعدد محطات الاقتراع 2367 محطة.

وذكرت المفوضية بخصوص النازحين في المخيمات ، ان عددهم هو 48260 نازحاً، وعدد مراكز الاقتراع الخاصة بهم 35 مركزاً، وعدد محطات الاقتراع 120 محطة. هذا وقد بدأ التصويت الخاص في الساعة السابعة صباح اليوم السبت، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن مجالس المحافظات أُلغيت عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

وتعتبر هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُنظم إنتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة سانت ليغو التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر رئيس الفريق الإعلامي ل‍مفوضية الانتخابات عماد جميل، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 6 مرشحاً منفرداً.