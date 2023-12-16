السوداني يخاطب القوات الأمنية مع إنطلاق عملية تصويتهم

مع إنطلاق عملية التصويت الخاص لأول إنتخابات محلية منذ عقد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد على حرية الاختيار للقوات الأمنية في عملية التصويت.

وتحدث السوداني الى القوات الأمنية، بمناسبة بدء الإقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات قائلًا أبناءنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة البطلة، السلام عليكم نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها.



وتابع قائلًا، نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا انه "ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم، حفظكم الله وسدد خطاكم.