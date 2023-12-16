الاعتداء على مركز شرطة العلوية من قبل حماية احد النواب

صرّح مصدر امني بتفاصيل جديدة تخص حادثة الاعتداء على مركز شرطة العلوية في بغداد.

وأضاف المصدر ان حصيلة المعتقلين بخصوص حادثة الاعتداء على مركز شرطة العلوية ارتفعت بعد اعتقال مدير مكتب احد النواب وعشرة من افراد حمايته، بسبب اعتدائهم على حماية مستشفى العلوية وإطلاقهم الرصاص الحي باتجاه المستشفى.

وذكر انه تم ضبط اسلحة والعجلات بالتفاصيل المدونة في المحضر ومنها، مسدس اسود اللون عيار 9 ملم ومسدس طارق 9 ملم وعجلتين من نوع لاندكروز وتاهو سوداء اللون بدون لوحات!

وبيّن المصدر انه تم طلب الشكوى رسمياً بحقهم من قبل حماية مستشفى العلوية للولادة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها يوم الجمعة عن اعتقال خمسة أشخاص ومصادرة أسلحتهم، أثناء محاولتهم الإعتداء على ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية وسط بغداد.