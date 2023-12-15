الأخبار

شرطة بابل عملية نوعية شمالي المحافظة تطيح بزعيم عصابة سطو مسلح هارب من العدالة


أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة عن الإطاحة بزعيم عصابة سطو مسلح هارب من العدالة بعملية أمنية نوعية نُفّذت بناحية السدة شمالي المحافظة بإشراف ومتابعة قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري وبالتنسيق مع السلطة القضائية .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن العملية تمت بعد جهود متواصلة من المتابعة والمعلومات الاستخبارية ، وشرع في تنفيذها فريق العمل الأمني في بابل وتألف من قسم مكافحة الإجرام ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم التقنيات والمعلوماتية وجهاز الأمن الوطني بإسناد قوة SWAT .

واضاف ان الشرطة قامت بتدوين أقول المتهم بالاعتراف صراحة بتهم السطو المسلح في بابل ومحافظة اخرى مجاورة ، والتي استهدفوا من خلالها عددا من منازل الأثرياء ، فيما اتخذت الاجراءات اللازمة بحق المتهم تمهيداً لعرض أوراقه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة بابل عملية نوعية شمالي المحافظة تطيح بزعيم عصابة سطو مسلح هارب من العدالة
القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مليون دولار في بغداد
السوداني يدعو العراقيين لاختيار وانتخاب مجالس محافظات قوية ومساندة للعمل التنفيذي
انسحاب مرشحين جدد في الأنبار وديالى من الانتخابات المحلية
جهاز الأمني الوطني يؤكد الاستعدادات والجهوزية الكاملة لحماية العملية الانتخابية
السوداني: تعطيل انتخابات مجالس المحافظات لم يكن في صالح الشعب والدولة
مدير مكتب انتخابات نينوى : لا تصويت بالانابة خلال الانتخابات
القبض على متهمين اثنين لقيامهما بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في العمارة
السوداني :اللامركزية تمثل مرحلةً مهمةً من مراحل التحول الإداري في العراق وهي مفصل مهم تحتاجه الحكومات المحلية
انتخابات ديالى : أكثر من / 57 / الف ناخب مشمولون بالتصويت الخاص
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك