شرطة بابل عملية نوعية شمالي المحافظة تطيح بزعيم عصابة سطو مسلح هارب من العدالة

أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة عن الإطاحة بزعيم عصابة سطو مسلح هارب من العدالة بعملية أمنية نوعية نُفّذت بناحية السدة شمالي المحافظة بإشراف ومتابعة قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري وبالتنسيق مع السلطة القضائية .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن العملية تمت بعد جهود متواصلة من المتابعة والمعلومات الاستخبارية ، وشرع في تنفيذها فريق العمل الأمني في بابل وتألف من قسم مكافحة الإجرام ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم التقنيات والمعلوماتية وجهاز الأمن الوطني بإسناد قوة SWAT .

واضاف ان الشرطة قامت بتدوين أقول المتهم بالاعتراف صراحة بتهم السطو المسلح في بابل ومحافظة اخرى مجاورة ، والتي استهدفوا من خلالها عددا من منازل الأثرياء ، فيما اتخذت الاجراءات اللازمة بحق المتهم تمهيداً لعرض أوراقه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل