السوداني يدعو العراقيين لاختيار وانتخاب مجالس محافظات قوية ومساندة للعمل التنفيذي

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين لاختيار وانتخاب مجالس محافظات قوية ومساندة للعمل التنفيذي.

وقال السوداني في كلمة وجهها الى الشعب العراقي :إنّ حكومتنا الحالية وفي إطار التزامها ومسؤولياتها تعهدت بإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لها وها هي اليوم تفي بهذا الوعد ليضاف إلى ما حققته خلال سنة من عمرها من إنجازات واضحة لامست حاجات الناس بعيداً عن التقاطعات السياسية أو الانحيازات الجهوية.