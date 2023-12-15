جهاز الأمني الوطني يؤكد الاستعدادات والجهوزية الكاملة لحماية العملية الانتخابية

اعلن جهاز الأمن الوطني ، باكورة الاستعدادات الأمنية لاجراء إنتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين المقبل 18 كانون الاول الحآلي 2023.
واوجز المتحدث الرسمي بأسم الجهاز ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، الاستعدادات الأمنية الجارية لاجراء الانتخابات المحلية .
وكانت وزارة الداخلية افصحت عن مراحل وتوصيات الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات المحلية ، كما اكدت قيادة قوات الشرطة الاتحادية وجود استعدادات أمنية وجهوزية عالية لانتخابات مجالس المحافظات
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