السوداني: تعطيل انتخابات مجالس المحافظات لم يكن في صالح الشعب والدولة

اكد رئيس مجلس الوزراء ان تعطيل انتخابات مجالس المحافظات لم يكن في صالح الشعب والدولة.

‏وقال السوداني في كلمة وجهها الى الشعب العراقي: ان مجالس المحافظاتِ ركن أساس في نظامنا الديمقراطي القائم على اللامركزية، التي تمثل مرحلةً مهمةً من مراحل التحول الإداري في العراق.

واضاف ان مجالس المحافظات مفصل تحتاجهُ الحكومات المحلية، التي تمثلُ الذراع التنفيذيَّ الثاني في الدولة، بعد الوزارات.

ودعا السوداني العراقيين لانتخاب مجالس محافظات قوية، ومساندة للعمل التنفيذي.

‏واوضح ان الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات مجالسِ المحافظات، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لها، وأوفت بوعدها.

وقال ان الحكومة، حققت خلال سنة، إنجازات واضحة لامست حاجات الناس، بعيداً عن التقاطعاتِ السياسية، أو الانحيازاتِ الجهوية.

‏وتابع :اكتفينا بتنفيذ التزاماتنا التنفيذية تجاه العملية الانتخابية، وتأمينها لوجستياً وأمنياً، ورفضت أنْ أكونَ مشاركاً كمنافسٍ سياسي للقوى والأحزاب في الانتخابات.

‏واضاف ان واجبي التنفيذي على رأس الحكومة الاتحادية، والسهر على تحقيق منجزات لشعبنا هو أثمنُ وأغلى من أي تنافسٍ سياسي.

‏وقال السوداني : لا أداةَ لدينا للتغيير والتصحيح سوى الانتخابات، والعزوف عنها تفريطٌ غير مبرر، مهما كانت الأسباب.

واكد ان الحكومة ستكفل حماية الانتخابات، ولن تتهاونَ أبداً أمام كلِّ من يحاول تعكير أجوائها.

‏وقال انه ليس من حق أحدٍ أنْ يمنع العراقيين من ممارسة حقِّهم الانتخابي.

وحيا السوداني جهود المفوضية العليا للانتخابات، بجميع ملاكاتِها، في تسهيل إجراء العمليةِ الانتخابية.

واشاد بالجهود الكبيرة لقواتنا الأمنية في حماية الانتخاباتِ والناخبين، التي سهرت عليها طوال مدة تطبيق الخطة الأمنية للانتخابات.

‏وتابع: نأمل من القوى السياسية، بعد ظهور النتائج، الإسراع في تشكيل الحكومات المحلية بعيداً عن التقاطعات السياسية.

‏وقال : نوصي من سيتمكنون من الفوزِ بالحرص على أداء الواجبات والمسؤوليات التي سيُنتخبون من أجلِها