انتخابات ديالى : أكثر من / 57 / الف ناخب مشمولون بالتصويت الخاص

أعلن مكتب انتخابات ديالى استكمال كافة الاجراءات الامنية واللوجستية الخاصة بالتصويت الخاص .

وقال مسؤول إعلام مفوضية انتخابات ديالى سلام مهدي إن الاجراءات الامنية واللوجستية الخاصة بالتصويت الخاص لانتخابات مجلس محافظة ديالى التي ستنطلق يوم غد

استكملت. مبينا ان عدد المشمولين في التصويت الخاص من العناصر الأمنية والحشد الشعبي يبلغ / 57404 / عنصراً موزعين بين / 44 / مركزاً انتخابياً و /143 / محطة اقتراع".

وأضاف ان مفوضية الانتخابات شرعت بالتنسيق مع عمليات ديالى بنصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للرجوع إليها في حال وقوع خروق أو حوادث تواجه سير عملية التصويت".الى جانب خطة امنية مشتركة لتامين ونجاح التصويت دون معوقات .