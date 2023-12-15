تحت إمرة الشرطة الاتحادية.. رئاسة الجمهورية توضح بشأن الفوج الرئاسي

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة 15 كانون الاول/ديسمبر 2023، توضيحاً بشأن الفوج الرئاسي، فيما أكدت، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات الخارجة عن القانون في استهداف البعثات الدبلوماسية.

الدائرة الإعلامية رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان "رئاسة الجمهورية تعلن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بسط الأمن والاستقرار ومنع الأعمال والعمليات الخارجة عن القانون في استهداف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية العراقية التي تستهدف استقرار البلد والتجاوز على سيادة العراق وتشويه صورته أمام المجتمع الدولي، حيث تدعم رئاسة الجمهورية الإجراءات والخطط الأمنية المُتخذة مؤخرا، ومن بينها محاسبة جميع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع الأمني في المنطقة التي حصل فيها الاعتداء".

واوضحت ان "الفوج الرئاسي المذكور هو تحت إمرة اللواء الثالث في الشرطة الاتحادية منذ العام 2015".