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الشيخ اكرم الكعبي: ان كان من يقاوم قتلة الأطفال إرهابياً.. ليشهد العالم إنني إرهابي!


قال الامين العام لحركة النجباء، الشيخ اكرم الكعبي، اليوم الجمعة، انه اذا كان من يقاوم "قاتل الاطفال ومستعمر بلده يسمى ارهابيا، فليشهد العالم إنني ارهابي".

وجاء في بيان للشيخ الكعبي،، أن "امريكا ليست عظمى كما يزعم بعض المتسولين لها، بل العظمة لله وحده، ومن ابتغى اليه الوسيلة فحصنه بأعظم سلاح وهو سلاح الايمان، امريكا كيان قاتل غاصب متغطرس متكبر محتل ناهب للبلدان ولخيران الشعوب، أمريكا نشأت على قتل وإبادة شعب كامل، أمريكا هي القاتل الحقيقي للأطفال في غزة وما الكيان الصهيوني الا مجرد سلاح غادر لها في المنطقة، أمريكا قتلت القادة والمجاهدين، أمريكا دمرت العراق والمنطقة، أمريكا تستولي على أموال ونفط ومقدرات العراق وتتدخل في شأنه الداخلي، وغير ذلك كثير وكثير".

وأضاف، "لهذا فإن مقاومتها حق شرعي ووطني وإرادة شعبية عبر عنها الملايين من الشعب وليست قرارات فردية أو محدودة، وإن كان من يقاوم قتلة الأطفال والمدنيين والأبرياء المحاصرين في غزة ومستعمراً احتل بلده ودمره يسمى إرهابياً فليشهد العالم إنني إرهابي".

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