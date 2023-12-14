السوداني يرأس اجتماعاً للّجنة الأمنية العليا لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجالس المحافظات

رأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، اجتماع اللّجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى يوم الاثنين المقبل، وضمّ الاجتماع الوزراء والقادة والمسؤولين العسكريين والأمنيين.

وجرت، خلال الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، متابعة آخر الاستعدادات المتخذة، ومهامّ اللجنة والقوات الأمنية وفق قواطع المسؤولية، والواجبات المخطط لها يوم الانتخابات وما بعده إلى غاية التصديق على نتائجها، وكذلك استعراض التقرير الختامي للاستعدادات والتحديات الأمنية.

وأكد السوداني أنّ" الانتخابات استحقاق دستوري أُقرّ بموجب القانون، وواجب الحكومة إنفاذه، والتصدي لأي طرف يحاول عرقلتها، مشيراً إلى أنّ الاختلافات ممكنة في المجال السياسي، إلّا أنّ التغيير يتمّ من خلال الانتخابات حصراً، وبين أن رسالة القوات الأمنية تتجسد من خلال أدائها، ومهامّها في حفظ الأمن والاستقرار".

كما اطلع السوداني، على" الاستعدادات الجارية لإجراء الاقتراع الخاص، حيث جدد توجيهاته بلزوم منع أي تأثير على خيارات المنتسبين الانتخابية، والتأكيد على تأمين أجواء مستقرة وحرة وآمنة في كل أنحاء العراق لإنجاح الانتخابات، مثمناً الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية"