رئيس الجمهورية يهنئ الايزيديين: ضرورة عودة النازحين وإنصافهم وتلبية احتياجاتهم

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، الايزيديين بمناسبة حلول عيد "صوم إيزدي".

وقال رشيد، في تغريدة على منصة أكس :"بمناسبة حلول عيد "صوم إيزي"، نتقدم بأحر التهاني لأبناء شعبنا الكريم من الإيزيديين، متمنين لهم الخير والسلام والأمان".

واضاف "نُجدد تأكيدنا على ضرورة عودة النازحين وإنصافهم وتلبية احتياجاتهم، آملين أن يحل العيد القادم ويحتفل جميع اخوتنا الإيزيديين معاً في سنجار وبقية المناطق بكرامة وسلام