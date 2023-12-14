الأخبار

عبد اللهيان: ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق


أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الامنية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق من أجل ضمان أمن الحدود المشتركة بشكل كامل.

وعبر عبد اللهيان في تصريح خلال لقائه وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق ريبر أحمد خالد، في جنيف، بحضور السفير العراقي لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ورئيس مكتب وزير الخارجية العراقي، عن "عمق العلاقات الوثيقة والأخوية بين البلدين إيران والعراق، واعرب عن ارتياحه لتنامي العلاقات الثنائية في كافة المجالات، واعتبر هذه العلاقات مفيدة للبلدين وللمنطقة برمتها".

وأشاد أمير عبداللهيان "بتصميم الأصدقاء العراقيين على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين"، وأكد على "ضرورة تحويل الحدود المشتركة بين إيران والعراق إلى حدود اقتصادية وتجارية مزدهرة لصالح البلدين".

وفيما شكر وزير الخارجية حكومة العراق وإقليم كردستان على "الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة، أكد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذها بشكل كامل من أجل ضمان أمن الحدود المشتركة تماما".

كما أعرب وزير الخارجية عن "خالص تقديره لكرم الضيافة الحار الذي أبداه إقليم كردستان العراق للزوار الإيرانيين، في اربعينية الامام الحسين (ع)، حيث افتتح الاقليم خلال العامين الماضيين معبرا حدوديا جديدا إلى جانب المعابر الحدودية الأخرى للعراق، وسهل عودة الزوار الى البلاد".

وفي هذا اللقاء، وصف وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، العلاقات بين إيران والعراق "بالمثالية".

وأشار إلى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين إيران والعراق، وأكد "إصرار العراق وإقليم كردستان الثابت على تنفيذها بالكامل"، وقال: "أمن الحدود يمثل أولوية أساسية بالنسبة لنا وبعض المشاكل الأمنية السابقة لن تعود أبداً إلى الحدود المشتركة وان حدود المنطقة مع إيران تحت السيطرة الكاملة وأراضي العراق وهذه المنطقة لن تكون أبداً مكاناً لأي تهديد ضد إيران".

وأضاف: "إن أمن واستقرار المنطقة هو الهدف المشترك لإيران والعراق، والتعاون المشترك في هذا المجال سيستمر".

وتم خلال هذا اللقاء بحث بعض قضايا التعاون المشترك بين إيران والعراق وإقليم كردستان، إضافة إلى آخر التطورات في غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يهنئ الايزيديين: ضرورة عودة النازحين وإنصافهم وتلبية احتياجاتهم
الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مكافحة الفساد
عبد اللهيان: ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق
مصادر طبية تابعة لحماس: ارتفاع حصيلة شهداء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين اول إلى 18787 شخصا
كتائب القسام: استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
تخص رئاسة مجلس النواب.. المحكمة الاتحادية تفسر نص المادة 55 من الدستور
السوداني يترأس اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة الشركات العامة
القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب شمال بغداد
العمليات المشتركة تعلن إكمال الاستعدادات المتعلقة بالتصويت الخاص
مفوضية الانتخابات تكشف آخر إحصائية لعدد التحالفات والاحزاب والمرشحين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
فيسبوك