السوداني يترأس اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة الشركات العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم ، اجتماعاً للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، التي تتألف من وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، بحضور عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وناقشت اللجنة، بحسب بيان لمكتب السوداني، واقع الشركات العامة المملوكة للدولة وسبل النهوض بها، وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة، كما جرى استعراض أهمية الشركات الحكومية في إدارة وتنظيم عدد من القطاعات الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة؛ كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها