القت وزارة الداخلية القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب شمال بغداد.

وذكر الناطق باسم الداخلية خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان:" انه وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، القت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الراشدية) شمال بغداد ،