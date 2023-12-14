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إغلاق ثاني مخيم للنازحين في كردستان


في بيان لوزارة الهجرة والمهجرين، وضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد، وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم عربت في محافظة السليمانية كثاني مخيم يغلق في إقليم كردستان منذ نزوح عام 2014، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين والبالغ عددهم (170) نازحاً إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين.

  وأثنت الوزيرة على جهود الحكومة المحلية في محافظة السليمانية وتعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل.  

ودعت الحكومات المحلية في أربيل ودهوك، إلى أن تحذو حذو السليمانية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وفق الخطة الحكومية الرامية إلى إنهاء النزوح وإغلاق المخيمات.

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إغلاق ثاني مخيم للنازحين في كردستان
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