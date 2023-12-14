الامن الوطني : تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط 12 كيلو غراما من الكريستال بحوزتها

اعلن جهاز الأمن الوطني عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط 12 كيلو غراما من مادة الكريستال المخدرة بحوزتها .

وذكر الجهاز في بيان :" ان العصابة مكونة من (١٠) أشخاص ، المتهم الرئيس فيها كان يعمل على ادخال المخدرات من خارج الحدود إلى محافظة البصرة، فيما يقوم باقي الأفراد بتوزيعها في المحافظات الاخرى وتصدير بعضها إلى الخارج".

واضاف انه :" خلال التعمق في مجريات التحقيق اعترفوا بنيتهم إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة عجلات حمل كبيرة خلال الفترة القادمة ، لكن رجالنا كانوا لهم بالمرصاد.وقد جرت احالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون ".