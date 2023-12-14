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الشيخ الخزعلي يلتقي عوائل العرب والتركمان المغيبين في كركوك ويؤكد ضرورة ايلاء ملفهم الاهمية القصوى


حذر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، من المساس بالامن المجتمعي والاستقرار في كركوك.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان : إن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي التقى بعوائل المغيّبين في محافظة كركوك بديوان المحافظة، واكد ، خلال اللقاء ، ضرورة التحقيق وكشف مصير المواطنين العرب والتركمان المغيبين في كركوك منذ عام 2003 ولغاية 2017، وإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى".

وحذر الشيخ الخزعلي من "المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار الذي تعيشه المحافظة"، منبهاً إلى" خطورة الأجندات التي تسعى إلى إعادة كركوك لمرحلة الصراعات والتناحر القومي والمذهبي"، مشددا على :" ان مرحلة التسلّط على أهلها وفرض الإرادات والتحكّم بمصيرهم ولّت إلى غير رجعة، وسيكون التصدي حازماً لمحاولات العبث بعراقية كركوك".

وثمنت عوائل الضحايا ، المواقف الوطنية للشيخ الخزعلي وقراراته الشجاعة إزاء الأوضاع في كركوك، وحفظ حقوق المكونات فيها، والوقوف بوجه الجهات التي هيمنت على القرار في المحافظة لسنوات طويلة وحاولت تغيير ديموغرافية المحافظة لصالح قومية معينة 

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الشيخ الخزعلي يلتقي عوائل العرب والتركمان المغيبين في كركوك ويؤكد ضرورة ايلاء ملفهم الاهمية القصوى
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