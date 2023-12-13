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إنسحاب العراق من مؤتمر أممي خاص بمكافحة الفساد بسبب الكيان الصهيوني


إنسحب الوفد العراقي المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّةِ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة اتلانتا الأمريكية، أثناء إلقاء ممثل إسرائيل كلمته في المؤتمر.

وأوضح  بيان ل‍هيئة النزاهة الاتحادية، أن رئيس الهيئة حيدر حنون ممثل العراق في الاتفاقيَّةِ انسحب من قاعة المؤتمر أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته، جاء ذلك حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

  وتأتي خطوة الوفد العراقي هذه، وفق البيان؛ تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه والمذابح التي يقترفها هذا الكيان الغاصب بحق النساء والأطفال في غزة.  

و طالب ممثل العراق يوم أمس الثلاثاء في كلمته في المؤتمر بالوقف الفوري للحرب على غزَّةَ وإدخال المُساعدات الإنسانيَّةِ بدونِ تأخير، مشدداً على مساءلة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعيَّة وجرائم الحرب فيها؛ وفقاً لقواعد العدالة الدولية، داعياً إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين العربيَّة على كامل أراضيها المُغتصبة، وعاصمتها القدس الشريف.

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