التربية تحسم الجدل: لا دروس الكترونية خلال عطلة الانتخابات

أكدت وزارة التربية، عدم إصدارها قراراً بالاعتماد على الدروس الالكترونية خلال العطلة التي منحتها الحكومة للتلاميذ والطلبة لإجراء الانتخابات المحلية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "الوزارة لم تصدر أي قرار يتضمن الاعتماد على الدروس الالكترونية خلال مدة العطلة التي ستستمر لأسبوع"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

ونوه السيد بأنه "في حال وجود أي إجراء بهذا السياق، فسيعلن عن طريق الموقع الرسمي للوزارة حصراً".

وأعلنت وزارة التربية أمس الأول الأحد، تعطيل الدوام في عموم مدارس البلاد الحكومية والأهلية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء (20 كانون الأول)، بهدف تهيئة المدارس كمراكز اقتراع واتمام الاستعدادات الاستباقية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الـ 18 منه.

كما جددت الوزارة في بيان لاحق أمس الاثنين، التأكيد على أن تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والاهلية، وأن المخالف سيتعرض لأشد العقوبات.