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اعتقال معاونة مدرسية تدعي التوسط لإخراج أحد السجناء!..


 

 

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على معاونة إحدى المدارس قامت بالنصب والاحتيال بمبالغ تقدر بـ90 ألف دولار في محافظة كربلاء.

الجهاز ذكر في بيان انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن قيام إحدى الموظفات- تعمل بصفة معاون مدير مدرسة- في محافظة كربلاء المقدسة بالنصب والإحتيال على المواطنين بحجة قيامها بالوساطة مع العديد من المؤسسات الحكومية وتمشية معاملاتهم لقاء مبالغ مالية، قامت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد التحري والتدقيق بأخذ الموافقات القضائية وإصدار أمر قبض وتفتيش وفقاً لأحكام المادة ٤٥٦، وقد جرى تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها".

وأضاف ان "المتهمة إعترفت صراحةً بقيامها بالعديد من عمليات النصب والإحتيال منها أخذ مبلغ مقداره (90.000) دولار مقابل إدعائها التوسط لإخراج أحد السجناء من المتهمين بقضايا مخدرات".

وفي عملية أخرى بذات المحافظة، ألقى الجهاز، القبض على موظف حكومي متلبساً بالرشوة لقيامه بالتلاعب في الضرائب المفروضة على المواطنين وتخفيض اجور المعاملات، ليتم استدراجه والقبض عليه بالجرم المشهود بعد استلامه مبلغ (3) ملايين دينار عراقي من أحد الأشخاص، وفقا للبيان.

وتابع البيان، انه "جرى تصديق أقوال المتهمين قضائياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

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