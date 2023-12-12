بحضور المبعوثة الأممية، المفوضية تجري محاكاة لمحطة إقتراع إنتخابية

نفّذت المفوضية العليا للانتخابات، هذا اليوم الثلاثاء، محاكاة تجريبية لمحطة اقتراع بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها .

وصرحت المفوضية، إن رئيس مجلس المفوضين عمر احمد ونائب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس استقبلوا بلاسخارت، شاكرين تعاون واهتمام المنظمة الدولية بعمل المفوضية.

وأضافت ، أن رئيس الإدارة الانتخابية قدم شرحا مبسطا لإجراءات موظفي محطة الاقتراع في يوم الاقتراع بمشاركة عدد من موظفي المكتب الوطني.

في حين تابعت المبعوثة الأممية الناخبين المفترضين في محطة الاقتراع خطوة بخطوة للتأكد من إدخال المعلومات بصورة صحيحة في الأجهزة الانتخابية.