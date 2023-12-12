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العراق يحصل على منصب النائب الأول للاجتماع التاسع للعقد العربي في تونس


حصلت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، على منصب النائب الأول للاجتماع التاسع للجنة العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار في تونس.

  وأعلنت التربية في بيان لها، انها حصلت على منصب النائب الأول للاجتماع التاسع للجنة العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي شاركت فيه الوزارة بدعوة من جامعة الدول العربية ولمدة يومين متتاليين من خلال ترشيح ممثلها مدير قسم الاحصاء والتخطيط والمتابعة باسم محمد سعيد.

   
وأوضحت الى ان اللقاء تم بإستضافة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في تونس، مشيرة الى منهاج وجدول أعمال الاجتماع الذي تضمن ترشيح رئيس ونواب اللجنة التنفيذية المسؤولة عن وضع مقررات وتوصيات اللقاء التاسع الهادف الى تبادل الافكار وتلاقح الرؤى للنهوض بواقع تعليم الكبار للقضاء على آفة الأمية.

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