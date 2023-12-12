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الشيخ جلال الدين الصغير : مؤشر ظلم قوى الإستكبار يصل الى ذروته والعالم يتجه الى مرحلة مفصلية لا رجعة فيها
وكالة انباء براثا
97
2023-12-12
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