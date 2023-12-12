السوداني لوزير الخارجية البريطاني: العدوان في غزّة ستكون له تبعات على النظام العالمي وأمن المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، أن استمرار العدوان في غزة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال الاتصال، التباحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وآخر تطورات القضية الفلسطينية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، كما تقتضي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مجدِّداً رفض أي انتهاك للسيادة وأي مساس أو إساءة بسمعة البلاد".

وشدد على أن "الحكومة والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين، وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه".

وأشار السوداني إلى أن "استمرار العدوان في غزّة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة، خاصة مع استهداف المدنيين العزّل، بما يشكل خرقاً فاضحاً لمجمل القوانين الدولية والإنسانية، وأن القوى العظمى باتت إزاء مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار القتل الممنهج"، مبيناً أنه "كان يتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، من دعوة لوقف إطلاق النار".

من جانبه عبّر كاميرون عن "تقديره مواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية"، مؤكداً "طموح حكومته إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين، بما يعود على الشعبين العراقي والبريطاني بالمنفعة المتبادلة، ويدعم الاستقرار في المنطقة".