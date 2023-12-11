المندلاوي و مجلس الكنائس العالمي يؤكدان ضرورة اتخاذ موقف موحد ازاء استمرار الانتهاك الصهيوني للقوانين الدولية

اكد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي و مجلس الكنائس العالمي ضرورة اتخاذ موقف موحد ازاء استمرار الانتهاك الصهيوني للقوانين الدولية

وقال بيان لمكتب المندلاوي ان رئيس مجلس النواب بالإنابة،محسن المندلاوي استقبل في مقر اقامته، مساء الاثنين السيدة (كارلا خيجويان)، مدير البرامج في مجلس الكنائس العالمي بسويسرا، والوفد المصاحب لها الذي ضم (مدير منظمة كابني للمساعدات الانسانية بالعراق، ومدير منظمة افق للتنمية البشرية في العراق).

وجرى خلال المقابلة مناقشة موضوعة التنوع والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، والحفاظ على حقوق الاقليات، حيث رأى المندلاوي انها جزء اساسي من نسيج المجتمع ومصدر قوة العراق عبر التاريخ.مبينا ان الدستور حفظ حقوقها، وان السلطة التشريعية ساهمت بشكل فعال في سنّ القوانين التي تُعزز من دورها، وبينها قانون الناجيات الأيزيديات وباقي المكونات، وانه وجه لجنة حقوق الانسان النيابية بإنضاج مسودة قانون التنوع وحماية الأقليات لتشريعه مطلع الفصل التشريعي المقبل.

واكد المندلاوي ومجلس الكنائس ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ازاء مايجري من انتهاك صهيوني للقوانين الدولية، وأهمية التحرك الجادّ لإيقاف استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في قطاع غزة، فضلاً عن ادخال المساعدات وإيقاف التهجير وإعادة الخدمات الاساسية لرفع المعاناة وانقاذ الفلسطينيين من الإبادة