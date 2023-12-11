قيادي في الإطار: 2024 سيشهد مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع واشنطن

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، تركي العتبي، الاثنين، أن عام 2024 سيشهد مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع واشنطن.

وقال العتبي في حديث لـ /المعلومة/، إن "العراق عقد اتفاقيات استراتيجية مع واشنطن خلال عام 2011 اتخذت 7 أبعاد مهمة، أبرزها الأمنية والاقتصادية والمالية وصولاً إلى الاستثمارات، ولكن نتائجها على الأرض كانت مخيبة للآمال، بل شكلت تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد من خلال الاستهداف المتكرر لقوات أمنية رسمية وسقوط شهداء وجرحى".

وأضاف، أن "ست قوى سياسية، أبرزها الإطار التنسيقي، تدعم خيار إجراء مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات مع واشنطن على نحو يضمن عدم انتهاك السيادة الوطنية وإخراج أي قوات قتالية"، مشيرًا إلى أن "بغداد تغيرت بعد عام 2011 وأصبح من المستحيل البقاء على الاتفاقيات دون تغيير يلبي مصلحة العراق الوطنية".

وأوضح أن "واشنطن ارتكبت بسبب أخطاء فادحة، وما يحدث الآن في غزة يشير إلى أنها تمارس أدوارًا عدوانية بحق الإخوة الفلسطينيين من خلال دعم كيان مغتصب يمارس حرب ابادة بحق شعب يناضل منذ 70 سنة لنيل حريته".

وكانت الطائرات الأمريكية قد قصفت مقرات عدة للحشد الشعبي في جرف النصر وأطراف كركوك في الأسابيع الماضية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.